Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 10:39
ФСБ планирует найти гражданство РФ у военного руководства Украины – СБУ
СБУ

По информации Службы безопасности Украины, российская ФСБ планирует в ближайшее время подделать "гражданство РФ" у руководства украинских Сил обороны и безопасности, их семей, а также других должностных лиц Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным СБУ, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

По информации СБУ, для этого российская ФСБ может внести в государственные реестры РФ записи, которые якобы должны подтверждать их версию, а также подделать документы украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны. 

Реклама:

Сотрудники СБУ утверждают, что обнаружили такие данные в ходе контрразведывательной деятельности.

Дословно: "По оперативным данным, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

... Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФСБСБУгражданствоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
ФСБ
Польша депортировала в Россию бывшего сотрудника ФСБ
ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр
Ермак об обвинениях в сотрудничестве с ФСБ: Мне смешно об этом слышать
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: