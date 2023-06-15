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ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 10:39
ФСБ планирует найти гражданство РФ у военного руководства Украины – СБУ
СБУ

По информации Службы безопасности Украины, российская ФСБ планирует в ближайшее время подделать "гражданство РФ" у руководства украинских Сил обороны и безопасности, их семей, а также других должностных лиц Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным СБУ, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

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По информации СБУ, для этого российская ФСБ может внести в государственные реестры РФ записи, которые якобы должны подтверждать их версию, а также подделать документы украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны. 

Сотрудники СБУ утверждают, что обнаружили такие данные в ходе контрразведывательной деятельности.

Дословно: "По оперативным данным, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

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... Призываем представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации".

Темы: ФСБСБУгражданствоРосcия
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