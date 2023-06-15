Міноборони Естонії: Масштабніші контрнаступальні дії України будуть у найближчі тижні

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур розраховує у найближчі тижні побачити більш масштабні контрнаступальні дії України та закликає не чинити тиску на українців, які "знають, що роблять"

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Певкур відзначив, що на сьогодні дуже важливо продовжувати підтримку України у той час, як контрнаступ триває.

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"Ми всі розуміємо, що це означає: обидві сторони на полі бою несуть втрати, що означає, що допомога Україні є дуже критичною", – сказав Певкур.

У той самий, за його словами, масштабний контрнаступ ще не почався.

"Ми бачимо рух деяких бригад у різних напрямках, але ми досі не бачимо руху великих танкових батальйонів. Ми можемо сподіватися, що у ближчі тижні ми побачимо більше рухів", – зауважив міністр.

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Він закликав не тиснути українців, які, за його словами, знають, що робити на полі бою.

"Моє повідомлення до всіх: не чиніть великий тиск на українців. Вони знають, що робити, ми допомагаємо їм, і вони повинні виграти війну", – додав він.

За словами міністра, Естонія продовжить підтримку України і надасть нову допомогу: "Я радий, що ми маємо домовленість з низкою наших союзників оголосити новий пакет допомоги Україні на цій зустрічі сьогодні".

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

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