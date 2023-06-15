Минобороны Эстонии: Более масштабные контрнаступательные действия Украины будут в ближайшие недели

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур рассчитывает в ближайшие недели увидеть более масштабные контрнаступательные действия Украины и призывает не оказывать давления на украинцев, которые "знают, что делают".

Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны НАТО в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Певкур отметил, что сегодня очень важно продолжать поддержку Украины в то время, как контрнаступление продолжается.

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"Мы все понимаем, что это означает: обе стороны на поле боя несут потери, что означает, что помощь Украине очень критична", – сказал Певкур.

В то же, по его словам, масштабное контрнаступление еще не началось.

"Мы видим движение некоторых бригад в разных направлениях, но мы до сих пор не видим движения крупных танковых батальонов. Мы можем надеяться, что в ближайшие недели мы увидим больше движений", – отметил министр.

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Он призвал не давить украинцев, которые, по его словам, знают, что делать на поле боя.

"Мое сообщение ко всем: не оказывайте большое давление на украинцев. Они знают, что делать, мы помогаем им, и они должны выиграть войну", – добавил он.

По словам министра, Эстония продолжит поддержку Украины и предоставит новую помощь: "Я рад, что мы имеем договоренность с рядом наших союзников объявить новый пакет помощи Украине на этой встрече сегодня".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина еще не начала полномасштабного контрнаступления, но первые операций Сил обороны на нескольких направлениях является его "умеренным началом".

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

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