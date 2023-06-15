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Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 11:29

Флорін Барбу, який виконує обов’язки міністра з питань сільського господарства та розвитку сільських територій, звернеться до Європейської комісії з проханням продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Заборона діє до 15 вересня. Я поговорю з колегами з інших країн, і ми будемо просити про продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я спробую додати до 10 продуктів", – сказав Барбу під час слухань у парламенті.

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Мед і м'ясо можуть бути включені до списку заборон на імпорт, а також "інші румунські пріоритети, щоб румунські фермери могли продавати місцеву продукцію".

2 травня Європейська Комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини, пов'язані з серйозними логістичними проблемами, що виникли у п'яти країнах-членах ЄС, ці заходи були необхідними.

Заходи стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.

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Єврокомісія заявила, що вони спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

За словами віцепрем'єра України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю Euractiv наприкінці квітня, рішення кількох країн ЄС запровадити заборону на експорт українського зерна може зіграти на руку Росії.

"Потік українського агроекспорту є питанням виживання для української економіки, яка сильно постраждала від повномасштабної російської агресії – тому нашим спільним пріоритетом має бути продовження призупинення дії ввізних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС", – додала вона.

Теми: РумуніяЄСсільське господарство
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