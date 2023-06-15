Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 11:29

Флорін Барбу, який виконує обов’язки міністра з питань сільського господарства та розвитку сільських територій, звернеться до Європейської комісії з проханням продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Заборона діє до 15 вересня. Я поговорю з колегами з інших країн, і ми будемо просити про продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я спробую додати до 10 продуктів", – сказав Барбу під час слухань у парламенті.

Мед і м'ясо можуть бути включені до списку заборон на імпорт, а також "інші румунські пріоритети, щоб румунські фермери могли продавати місцеву продукцію".

Реклама:

2 травня Європейська Комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини, пов'язані з серйозними логістичними проблемами, що виникли у п'яти країнах-членах ЄС, ці заходи були необхідними.

Заходи стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.

Єврокомісія заявила, що вони спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

ВІДЕО ДНЯ

5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

За словами віцепрем'єра України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю Euractiv наприкінці квітня, рішення кількох країн ЄС запровадити заборону на експорт українського зерна може зіграти на руку Росії.

"Потік українського агроекспорту є питанням виживання для української економіки, яка сильно постраждала від повномасштабної російської агресії – тому нашим спільним пріоритетом має бути продовження призупинення дії ввізних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС", – додала вона.

Теми: РумуніяЄСсільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Румунія
Кулеба вперше зустрівся з новою главою МЗС Румунії
Українські прикордонники, переслідуючи нелегалів, зайшли до Румунії, їх повернули назад – ЗМІ
Прем'єр Румунії анонсував широкий план зняття вето Австрії щодо Шенгенської зони
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: