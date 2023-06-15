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Румыния будет просить ЕС продлить ограничения украинского агроимпорта до конца года

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 11:29

Флорин Барбу, который исполняет обязанности министра по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий, обратится к Европейской комиссии с просьбой продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – сказал Барбу во время слушаний в парламенте.

Мед и мясо могут быть включены в список запретов на импорт, а также "другие румынские приоритеты, чтобы румынские фермеры могли продавать местную продукцию".

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2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с серьезными логистическими проблемами, возникшими в пяти странах-членах ЕС, эти меры были необходимы.

Меры касаются четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

Еврокомиссия заявила, что они направлены на устранение логистических проблем, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

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5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной в интервью Euractiv в конце апреля, решение нескольких стран ЕС ввести запрет на экспорт украинского зерна может сыграть на руку России.

"Поток украинского агроэкспорта является вопросом выживания для украинской экономики, которая сильно пострадала от полномасштабной российской агрессии – поэтому нашим общим приоритетом должно быть продолжение приостановления действия ввозных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС", – добавила она.

Темы: РумынияЕСсельское хозяйство
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