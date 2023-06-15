Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния будет просить ЕС продлить ограничения украинского агроимпорта до конца года

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 11:29

Флорин Барбу, который исполняет обязанности министра по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий, обратится к Европейской комиссии с просьбой продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", – сказал Барбу во время слушаний в парламенте.

Реклама:

Мед и мясо могут быть включены в список запретов на импорт, а также "другие румынские приоритеты, чтобы румынские фермеры могли продавать местную продукцию".

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Учитывая исключительные обстоятельства, связанные с серьезными логистическими проблемами, возникшими в пяти странах-членах ЕС, эти меры были необходимы.

Меры касаются четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Еврокомиссия заявила, что они направлены на устранение логистических проблем, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной в интервью Euractiv в конце апреля, решение нескольких стран ЕС ввести запрет на экспорт украинского зерна может сыграть на руку России.

"Поток украинского агроэкспорта является вопросом выживания для украинской экономики, которая сильно пострадала от полномасштабной российской агрессии – поэтому нашим общим приоритетом должно быть продолжение приостановления действия ввозных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС", – добавила она.

Темы: РумынияЕСсельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Румыния
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: