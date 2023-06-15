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Остін окреслив, про що поговорять на "Рамштайні"

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 12:01

Глава Пентагону Ллойд Остін окреслив головні питання, які у четвер розглянуть на засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це він сказав, відкриваючи зустріч у штаб-квартирі НАТО в бельгійській столиці, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Остін підкреслив, що учасники групи "Рамштайн" продовжують зусилля із захисту українських громадян від повітряних ударів РФ. Він нагадав про вже передані Києві системи Patriot, IRIS-T, NASAMS.

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"Я попросив, щоб члені цієї контактної групи продовжували працювати, щоб забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які є вкрай необхідними для захисту її громадян", – сказав він.

Крім того, на зустрічі йтиме мова про підготовку українських пілотів на західних винищувачах.

"На нашій останній зустрічі ми оголосили нову ініціативу, очолювану Нідерландами та Данією, щодо тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16… Очікуємо почути більше про ваш прогрес сьогодні", – сказав Остін.

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Крім того, Німеччина та Польща проінформують партнерів про наступні кроки щодо ключового завдання з підтримки і обслуговування українських танків Leopard, додав глава Пентагону.

Окремим питання стане гарантування того, щоб українські збройні сили могли захистити Україну від російської агресії у майбутньому.

"Стає все більше зрозуміло, що Україні потрібні сили, взаємосумісні з нашими військовими. Тож сьогодні ми почуємо від командувача США Каволі та деяких наших колег про майбутні плани тренувань та нашу роботу з підтримки цього",  – додав Остін.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, на тлі початку контрнаступальних дій України союзники зосередяться на зустрічі "Рамштайн" у четвер на тому, щоб забезпечити функціонування поставлених систем озброєння.

Читайте докладніше: НАТО готує гроші та снаряди: на чому зосередився Альянс під час контрнаступу України.

Теми: Рамштайнвійна
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