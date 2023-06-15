Остин очертил, о чем поговорят на "Рамштайне"

Глава Пентагона Ллойд Остин очертил главные вопросы, которые в четверг рассмотрят на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом он сказал, открывая встречу в штаб-квартире НАТО в бельгийской столице, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Остин подчеркнул, что участники группы "Рамштайн" продолжают усилия по защите украинских граждан от воздушных ударов РФ. Он напомнил об уже переданных Киеву системах Patriot, IRIS-T, NASAMS.

"Я попросил, чтобы члены этой контактной группы продолжали работать, чтобы обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, которые являются крайне необходимыми для защиты ее граждан", – сказал он.

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Кроме того, на встрече будет идти речь о подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

"На нашей последней встрече мы объявили новую инициативу, возглавляемую Нидерландами и Данией, по тренировке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16... Ожидаем услышать больше о вашем прогрессе сегодня", – сказал Остин.

Кроме того, Германия и Польша проинформируют партнеров о следующих шагах по ключевой задаче по поддержке и обслуживанию украинских танков Leopard, добавил глава Пентагона.

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Отдельным вопросом станет обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы могли защитить Украину от российской агрессии в будущем.

"Становится все больше понятно, что Украине нужны силы, взаимосовместимые с нашими военными. Поэтому сегодня мы услышим от командующего США Каволи и некоторых наших коллег о будущих планах тренировок и нашей работе по поддержке этого", – добавил Остин.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на фоне начала контрнаступательных действий Украины союзники сосредоточатся на встрече "Рамштайн" в четверг на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения.

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