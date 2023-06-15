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Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ

Альона Мазуренко Четвер, 15 червня 2023, 12:07
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
ФОТО UNSPLASH.COM

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України, таким чином Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, незважаючи на обмеження на експорт зброї. 

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Пошук артилерійських снарядів для України посилився через контрнаступ.

Від початку лютого 2022 року США відправили в Україну понад 2 мільйони 155-міліметрових артилерійських снарядів, і Вашингтон тисне на своїх союзників, щоб вони також надали свої поставки.

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США використали свої запаси і шукають способи підтримати Україну без шкоди для власної військової готовності.

Дослівно: "Люди, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США в рамках угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього безпекового альянсу.

За словами цих людей, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України".

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Деталі: Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою.

Після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні, і заявив, що буде вітатися додаткова допомога.

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися.

За даними Міністерства оборони, українські війська використовують понад 90 000 снарядів калібру 155 мм на місяць.

Снаряди на конвеєрі на армійському заводі з виробництва боєприпасів. 

У своїй заяві Міністерство оборони Японії повідомило, що не прийняло остаточного рішення про постачання артилерійських снарядів до США чи України. В Японії заявили, що проводять різні дискусії з США, але відмовилися повідомити, чого вони стосуються.

З початку вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але вона не надала зброї, посилаючись на обмеження, які сама наклала на себе.

У 1960-х роках уряд Японії схвалив обмеження на експорт зброї і виключив передачу летальної зброї за кордон.

Хоча план з артилерійськими снарядами не передбачає прямого відправлення летальної зброї на поле бою, він все одно буде політично чутливим в Японії, де багато виборців не хочуть бути втягнутими в закордонні конфлікти.

У той же час, деякі консервативні японські законодавці кажуть, що країна повинна наслідувати приклад США та європейських країн і безпосередньо озброїти Україну.

Японські військові виводять з експлуатації реактивні системи залпового вогню M270.

Деякі консервативні японські законодавці виступають за пряме озброєння України, наприклад, шляхом постачання M270.

Так, правляча партія Японії і її партнер по коаліції почали обговорювати послаблення обмежень на експорт зброї на початку цього року.

Опитування показують, що виборці в Японії в цілому підтримують зміцнення армії для захисту від регіональних загроз і підтримку України у війні з Росією, але вони не в захваті від надання зброї.

Теми: ЯпоніязброяУкраїна
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