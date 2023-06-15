Япония ведет переговоры об артиллерийских снарядах для Украины – WSJ

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США для увеличения запасов для Украины, таким образом Токио ищет обходные пути, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, несмотря на ограничения на экспорт оружия.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Поиск артиллерийских снарядов для Украины усилился из-за контрнаступления.

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С начала февраля 2022 года США отправили в Украину более 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они также предоставили свои поставки.

США использовали свои запасы и ищут способы поддержать Украину без ущерба для собственной военной готовности.

Дословно: "Люди, знакомые с ходом переговоров, говорят, что Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в рамках соглашения 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса по безопасности.

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По словам этих людей, снаряды помогут пополнить запасы США, которые поддерживают военные усилия Украины".

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры в Токио с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой.

После встречи Остин похвалил Японию за нелетальную военную поддержку, которую она предоставила Украине, и заявил, что будет приветствоваться дополнительная помощь.

Сколько снарядов может поставить Япония и когда, не удалось узнать.

По данным Министерства обороны, украинские войска используют более 90 000 снарядов калибра 155 мм в месяц.

Снаряды на конвейере на армейском заводе по производству боеприпасов.

В своем заявлении Министерство обороны Японии сообщило, что не приняло окончательного решения о поставках артиллерийских снарядов в США или Украину. В Японии заявили, что проводят различные дискуссии с США, но отказались сообщить, чего они касаются.

С начала вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, но она не предоставила оружия, ссылаясь на ограничения, которые сама наложила на себя.

В 1960-х годах правительство Японии одобрило ограничения на экспорт оружия и исключило передачу летального оружия за границу.

Хотя план с артиллерийскими снарядами не предусматривает прямой отправки летального оружия на поле боя, он все равно будет политически чувствительным в Японии, где многие избиратели не хотят быть втянутыми в зарубежные конфликты.

В то же время, некоторые консервативные японские законодатели говорят, что страна должна последовать примеру США и европейских стран и напрямую вооружить Украину.

Японские военные выводят из эксплуатации реактивные системы залпового огня M270.

Некоторые консервативные японские законодатели выступают за прямое вооружение Украины, например, путем поставки M270.

Так, правящая партия Японии и ее партнер по коалиции начали обсуждать ослабление ограничений на экспорт оружия в начале этого года.

Опросы показывают, что избиратели в Японии в целом поддерживают укрепление армии для защиты от региональных угроз и поддержку Украины в войне с Россией, но они не в восторге от предоставления оружия.