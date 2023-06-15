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Росія розпускає зеків зі "шторм-z": виявилися неефективними – ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 червня 2023, 12:20
Росія розпускає зеків зі шторм-z: виявилися неефективними – ГУР
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ МІНОБОРОНИ РФ

Російське військове керівництво перегруповує залишки зеків із так званих штурмових рот "z", які мають вкрай низьку боєздатність. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Дослівно: "На практиці окупаційні підрозділи (штурмові роти "z" - ред.), укомплектовані так званим "спецконтингентом", показали вкрай низьку боєздатність.

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Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство – зокрема й через катастрофічні втрати".

Деталі: За інформацією ГУР, Росія перекидає залишки зеків із так званих штурмових рот "z" до "добровольчого корпусу" для доукомплектації. 

Для цього військове керівництво РФ утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Олега Польгуєв.

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Розвідка повідомляє, що комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа "спецконтингенту", провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

Теми: Росіярозвідкаармія
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