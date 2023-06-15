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Россия распускает зеков из "шторм-z": оказались неэффективными – ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 12:20
Россия распускает зеков из шторм-z: оказались неэффективными – ГУР
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА МИНОБОРОНЫ РФ

Российское военное руководство перегруппировывает остатки зеков из так называемых штурмовых рот "z", которые имеют крайне низкую боеспособность. 

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Дословно: "На практике оккупационные подразделения (штурмовые роты "z" - ред.), укомплектованные так называемым "спецконтингентом", показали крайне низкую боеспособность.

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Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь".

Детали: По информации ГУР, Россия перебрасывает остатки зеков из так называемых штурмовых рот "z" в "добровольческий корпус" для доукомплектации. 

Для этого военное руководство РФ образовало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Олега Польгуев.

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Разведка сообщает, что комиссии издан приказ отобрать около 2 тысяч человек из числа "спецконтингента", провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий.

Для членов спецкомиссии Польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана, за дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции РФ.

Темы: Росcияразведкаармия
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