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В Міноборони показали БМП Bradley після влучання: непересічна бойова живучість

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 12:41
В Міноборони показали БМП Bradley після влучання: непересічна бойова живучість
Фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила фото пошкодженого росіянами БМП Bradley, підтвердивши бойову живучість поставленої техніки після прямого влучання.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На першому фото - український "Бредлі" після прямого влучання у нього "Граду". На другому - екіпаж цього "Бредлі", який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений "Бредлі" вже на ремонті".

 

Деталі: За її словами, з 47-ї бригади написали, що на бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся.

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Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів.

 "Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - підкреслила Маляр.

Теми: Збройні силивійназброяУкраїна
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