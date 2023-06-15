Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Міноборони показали БМП Bradley після влучання: непересічна бойова живучість

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 12:41
В Міноборони показали БМП Bradley після влучання: непересічна бойова живучість
Фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила фото пошкодженого росіянами БМП Bradley, підтвердивши бойову живучість поставленої техніки після прямого влучання.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На першому фото - український "Бредлі" після прямого влучання у нього "Граду". На другому - екіпаж цього "Бредлі", який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений "Бредлі" вже на ремонті".

Реклама:
 

Деталі: За її словами, з 47-ї бригади написали, що на бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся.

 

Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки — легка контузія у одного з воїнів.

 "Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість — не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше — життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - підкреслила Маляр.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: