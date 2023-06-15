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В Минобороны показали БМП Bradley после попадания: незаурядная боевая живучесть

Станислав ПогориловЧетверг, 15 июня 2023, 12:41
В Минобороны показали БМП Bradley после попадания: незаурядная боевая живучесть
Фото: Getty Images

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала фото поврежденного россиянами БМП Bradley, подтвердив боевую живучесть поставленной техники после прямого попадания.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "На первом фото - украинский "Брэдли" после прямого попадания в него "Града". На втором - экипаж этого "Брэдли", который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный "Брэдли" уже на ремонте".

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Детали: По ее словам, из 47-й бригады написали, что на боевом задании "Брэдли" получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся.

 

Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и потушил. Последствия - легкая контузия у одного из воинов.

 "Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть - не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное - жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, которая спасает жизни", - подчеркнула Маляр.

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Темы: Вооруженные силывойнаоружиеУкраина
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