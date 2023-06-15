"Це не особисте": президентка Грузії розповіла, чому Зеленський досі не запросив її в Україну

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що готова приїхати в Україну "вже завтра", а також розповіла, чому, на її думку, досі не отримала запрошення від Володимира Зеленського.

Джерело: Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Я завжди була готова приїхати (до України - ред.). І сьогодні теж готова. Тож, якщо ви передасте повідомлення, я можу приїхати вже завтра".

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Деталі: На питання, чому Зеленський досі не запросив її до України, Саломе Зурабішвілі відповіла:

Пряма мова: "Це не особисте, і я думаю, що це те, що ми описали як не зовсім задовільні відносини на цьому етапі між урядовими колами. Тож, у певному сенсі, я відчуваю наслідки цього, але знову ж таки готова. І я впевнена, що у нас буде нагода. Я сподіваюся, що така нагода з'явиться на Кримській платформі".

Більше деталей: Вона уточнила, що поки не отримала запрошення на Кримську платформу.