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"Это не личное": президент Грузии рассказала, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в Украину

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 13:08
Это не личное: президент Грузии рассказала, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в Украину
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова приехать в Украину "уже завтра", а также рассказала, почему, по ее мнению, до сих пор не получила приглашение от Владимира Зеленского.

Источник: Саломе Зурабишвили в интервью УП

Прямая речь: "Я всегда была готова приехать (в Украину - ред.). И сегодня тоже готова. Поэтому, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра".

Детали: На вопрос, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в Украину, Саломе Зурабишвили ответила:

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Прямая речь: "Это не личное, и я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на этом этапе между правительственными кругами. Поэтому, в определенном смысле, я чувствую последствия этого, но опять же готова. И я уверена, что у нас будет возможность. Я надеюсь, что такая возможность появится на Крымской платформе". 

Больше деталей: Она уточнила, что пока не получила приглашение на Крымскую платформу.

Темы: ГрузияЗеленскийпрезидент
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