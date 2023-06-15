"Это не личное": президент Грузии рассказала, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова приехать в Украину "уже завтра", а также рассказала, почему, по ее мнению, до сих пор не получила приглашение от Владимира Зеленского.

Источник: Саломе Зурабишвили в интервью УП

Прямая речь: "Я всегда была готова приехать (в Украину - ред.). И сегодня тоже готова. Поэтому, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра".

Реклама:

Детали: На вопрос, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в Украину, Саломе Зурабишвили ответила:

Прямая речь: "Это не личное, и я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на этом этапе между правительственными кругами. Поэтому, в определенном смысле, я чувствую последствия этого, но опять же готова. И я уверена, что у нас будет возможность. Я надеюсь, что такая возможность появится на Крымской платформе".

Больше деталей: Она уточнила, что пока не получила приглашение на Крымскую платформу.