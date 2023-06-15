Президентка Грузії відповіла, чому не помилувала Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона відмовляється помилувати експрезидента цієї країни і громадянина України Міхеїла Саакашвілі через те, що грузинський народ вважає, що Саакашвілі має заплатити за злочини, які були скоєні під час його керівництва країною.

Джерело: Зурабішвілі в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Зурабішвілі на питання, чому не хоче помилувати Саакашвілі: "Тому що я відповідальна насамперед перед грузинським народом. Як президент, я маю зважати на те, що відчуває грузинський народ. Грузинський народ пережив 9 років режиму Саакашвілі, який залишив багато жертв. І це питання, яке поляризувало і продовжує поляризувати населення Грузії.

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Не те щоб грузинський народ вважав, що Саакашвілі не винен. Вони можуть не погоджуватися з тим, що з ним, можливо, поводяться не так, як належить із президентом. Вони дуже гуманні; грузини дуже толерантні. Але відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму – можливо, не ним, але під його керівництвом. Таке відчуття в цілому".

Деталі: При цьому президент Грузії додала, що в народу є і відчуття, що з Саакашвілі "треба поводитися гідно і що треба знайти рішення".

Вона також підкреслила, що запиту на екстрадицію не було, і загалом, що це питання – це відповідальність уряду.

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Водночас президентка Грузії додала, що до неї зверталися низка людей з проханням помилувати Саакашвілі.

Але вона їм пояснювала, що "помилування – не вихід в цій ситуації саме через грузинський народ".

"Помилування – це моральне питання, за яке я несу відповідальність перед людьми, причому різного роду. Але я працюю з дипломатичною спільнотою, зі своїми зв'язками в Європі та намагаюся працювати з владою, щоб знайти рішення, яке буде більше відповідати тому, як слід поводитися з колишнім президентом. На жаль, поки що влада не відреагувала. Вони можуть по-різному реагувати на запит про екстрадицію, але вони повинні реагувати. Вони є тими, хто є відповідальними за це рішення", − заявила президентка.

Деталі: При цьому Зурабішвілі вважає, що питання Саакашвілі не може зруйнувати дружбу між Україною та Грузією, бо відносини між країнами "вище, ніж це". Вона також переконана, що країни зможуть знайти вихід із цієї ситуації.

Для довідки: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану здоров'я, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя – лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.

6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Президент Володимир Зеленський вважає, що життя експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який має громадянство України, наразі залежить від етичного рішення Грузії.