Президент Грузии ответила, почему не помиловала Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она отказывается помиловать экс-президента этой страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили из-за того, что грузинский народ считает, что Саакашвили должен заплатить за преступления, которые были совершены во время его руководства страной.

Источник: Зурабишвили в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Зурабишвили на вопрос, почему не хочет помиловать Саакашвили: "Потому что я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент, я должна учитывать то, что чувствует грузинский народ. Грузинский народ пережил 9 лет режима Саакашвили, который оставил много жертв. И это вопрос, который поляризовал и продолжает поляризовать население Грузии.

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Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны. Но ощущение населения таково, что он должен заплатить за некоторые преступления, которые были совершены во время его режима − возможно, не им, но под его руководством. Такое ощущение в целом".

Детали: При этом президент Грузии добавила, что у народа есть и ощущение, что с Саакашвили "нужно вести себя достойно и что нужно найти решение".

Она также подчеркнула, что запроса на экстрадицию не было, и в целом, что этот вопрос − это ответственность правительства.

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В то же время президент Грузии добавила, что к ней обращались ряд людей с просьбой помиловать Саакашвили.

Но она им объясняла, что "помилование − не выход в этой ситуации именно из-за грузинского народа".

"Помилование − это моральный вопрос, за который я несу ответственность перед людьми, причем разного рода. Но я работаю с дипломатическим сообществом, со своими связями в Европе и пытаюсь работать с властью, чтобы найти решение, которое будет больше соответствовать тому, как следует обращаться с бывшим президентом. К сожалению, пока что власти не отреагировали. Они могут по-разному реагировать на запрос об экстрадиции, но они должны реагировать. Они являются теми, кто ответственен за это решение", − заявила президент.

Детали: При этом Зурабишвили считает, что вопрос Саакашвили не может разрушить дружбу между Украиной и Грузией, потому что отношения между странами "выше, чем это". Она также убеждена, что страны смогут найти выход из этой ситуации.

Для справки: Саакашвили был задержан в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. В мае прошлого года его перевели из руставской тюрьмы в многопрофильную клинику "Вивамеди" на окраине Тбилиси.

Близкие и сторонники Саакашвили давно бьют тревогу по поводу его состояния, считая, что единственный выход для спасения его жизни − лечение за границей. Власти говорят, что он намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться освобождения из заключения, и обвиняют его сторонников в спекуляциях и политизации этого вопроса.

1 декабря 2022 года адвокаты Саакашвили обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, но судья после двух месяцев судебных слушаний отказался удовлетворить ходатайство защиты, оставив экс-президента в заключении в тбилисской клинике.

6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Президент Владимир Зеленский считает, что жизнь экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который имеет гражданство Украины, сейчас зависит от этического решения Грузии.