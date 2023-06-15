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Грета Тунберг у Бонні доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні

Четвер, 15 червня 2023, 14:23

Шведська екоактивістка Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW

Грета Тунберг пояснила, що акцію проводять у підтримку України і проти злочинів, які вчиняє Росія. 

"Усе, що я можу сказати (українцям): ми підтримуємо вас, мир поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", – коментує екоактивістка. 

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Вона також зазначила, що не дуже високо оцінює роботу ООН. 

 

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зеленський підкреслив, що попри те, що трагедія сталася у ніч на 6 червня, ані ООН, ані Червоного Хреста "там немає", хоча вони "мають першими рятувати життя", оскільки саме для цього й були створені ці структури.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що проблема не у відсутності бажання щось робити, а у процедурах, які гальмують процес розгортання місій ООН на території, які постраждали.

Натомість речник Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГП) Савіано Абреу заявив, що гуманітарні місії ООН почали допомагати постраждалим регіонам України від підриву Каховської ГЕС із першого дня.

За словами Абреу, з 6 червня 18 тисяч людей, які постраждали від стихійного лиха, отримали харчування завдяки ООН. УКГП передало 100 тисяч пляшок із водою, гігієнічні набори для центрів для біженців, 10 тисяч очисних таблеток з Миколаєва до Херсона, а також надало пряму грошову допомогу для 3 500 людей, які постраждали від затоплення.

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