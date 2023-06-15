Окупанти обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Четвер, 15 червня 2023, 15:03
Щонайменше одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка у Херсонській області.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Росіяни обстріляли Зеленівку − постраждали мирні люди.
На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна − отримала поранення".
Деталі: Голова ОВА додав, що на місці працюють екстрені служби.
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