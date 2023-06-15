Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов поселка Зеленовка в Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Россияне обстреляли Зеленовку − пострадали мирные люди.

К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя − получила ранения".

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Детали: Глава ОВА добавил, что на месте работают экстренные службы.