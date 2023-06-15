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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Ирина БалачукЧетверг, 15 июня 2023, 15:03
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибла женщина
Скриншот из google.maps

По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов поселка Зеленовка в Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Россияне обстреляли Зеленовку − пострадали мирные люди.

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К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя − получила ранения".

Детали: Глава ОВА добавил, что на месте работают экстренные службы.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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