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Президентка Грузії розповіла, чим її країна може допомогти Україні

Севгіль Мусаєва, Альона Мазуренко Четвер, 15 червня 2023, 15:09
Президентка Грузії розповіла, чим її країна може допомогти Україні
САЛОМЕ ЗУРАБІШВІЛІ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія може допомогти Україні у війні проти Росії "солідарністю", адже через російську агресію в країні немає потрібних коштів.

Джерело: Зурабішвілі в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Солідарність. У нас були війни, як я вже говорила, тричі була російська агресія, і у нас немає коштів. Російські танки були за 30 кілометрів від Тбілісі.

Тому існують деякі обмеження - це те, що влада іноді використовує з тих чи інших причин. Але те, що ми маємо ці обмеження, це правда.

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Тому для нас не існує військового варіанту і немає другого фронту, який може допомогти Україні. Україна має більшу територію, має власні військові ресурси і має зовсім інший потенціал.

Грузія як країна, думаю, дуже важлива для України, тому що це народ, який пройшов через подібне, розуміє це і повністю підтримує її в тій скруті, яку зараз переживає Україна".

Деталі: Також президент Грузії заявила, що в її країні не вірять у повернення окупованих Росією територій (Абхазії, Південної Осетії) у військовий спосіб.

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При цьому, за її словами, у ході перемовин, коли Україна вирішить, що вона хоче сісти за стіл переговорів, "в інтересах всієї Європи – попросити Росію покинути всі окуповані території".

Маючи на увазі, в тому числі, Абхазію та Південну Осетію.

Вона також розкритикувала рішення уряду Грузії про відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою. За її словами, такі рішення не відповідають "грузинському баченню майбутнього, грузинському баченню того, хто є нашими партнерами".

Щодо потенційних українських санкцій проти грузинських чиновників Зурабішвілі відповіла, що для "президента країни було б дуже дивно сприяти запровадженню санкцій проти влади своєї країни": "Якими б не були мої погляди – а в деяких випадках я виступаю проти прийнятих рішень, – я б, безумовно, не зробила би цього, тому що вважаю, що це було б згубно для країни".

Теми: ГрузіяУкраїнавійна
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