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Президент Грузии рассказала, чем ее страна может помочь Украине

Севгиль Мусаева, Алена МазуренкоЧетверг, 15 июня 2023, 15:09
Президент Грузии рассказала, чем ее страна может помочь Украине
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия может помочь Украине в войне против России "солидарностью", ведь из-за российской агрессии в стране нет нужных средств.

Источник: Зурабишвили в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Солидарность. У нас были войны, как я уже говорила, трижды была российская агрессия, и у нас нет средств. Российские танки были в 30 километрах от Тбилиси.

Поэтому существуют некоторые ограничения - это то, что власть иногда использует по тем или иным причинам. Но то, что мы имеем эти ограничения, это правда.

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Поэтому для нас не существует военного варианта и нет второго фронта, который может помочь Украине. Украина имеет большую территорию, имеет собственные военные ресурсы и имеет совсем другой потенциал.

Грузия как страна, думаю, очень важна для Украины, потому что это народ, который прошел через подобное, понимает это и полностью поддерживает ее в той трудности, которую сейчас переживает Украина".

Детали: Также президент Грузии заявила, что в ее стране не верят в возвращение оккупированных Россией территорий (Абхазии, Южной Осетии) военным способом.

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Темы: ГрузияУкраинавойна
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