Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряна тривога по всій Україні тривала годину: в РФ злітав МіГ

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 15:49
Повітряна тривога по всій Україні тривала годину: в РФ злітав МіГ
МіГ-31К. ілюстративне фото

Повітряну тривогу оголошували по всій території України вдень 15 червня.

Джерело: мапа тривог, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі марафону "Єдині новини"

Деталі: Швидкість поширення тривоги свідчить про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

Цю інформацію підтвердив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Реклама:

Полковник зазначив, що це може бути тренувальний політ, але нехтувати небезпекою ніколи не можна. Громадянам наполегливо радять спуститись в укриття або дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено: За годину, приблизно о 16.48 почалися відбої.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
повітряна тривога
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
На Київщині та в низці областей була оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: