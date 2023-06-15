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Повітряна тривога по всій Україні тривала годину: в РФ злітав МіГ

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 15:49
Повітряна тривога по всій Україні тривала годину: в РФ злітав МіГ
МіГ-31К. ілюстративне фото

Повітряну тривогу оголошували по всій території України вдень 15 червня.

Джерело: мапа тривог, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі марафону "Єдині новини"

Деталі: Швидкість поширення тривоги свідчить про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

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Цю інформацію підтвердив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Полковник зазначив, що це може бути тренувальний політ, але нехтувати небезпекою ніколи не можна. Громадянам наполегливо радять спуститись в укриття або дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено: За годину, приблизно о 16.48 почалися відбої.

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Теми: повітряна тривога
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