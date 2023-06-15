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Воздушная тревога по всей Украине длилась час: в РФ взлетал МиГ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 15:49
Воздушная тревога по всей Украине длилась час: в РФ взлетал МиГ
МиГ-31К. иллюстративное фото

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины днем 15 июня.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире марафона "Єдині новини"

Детали: Скорость распространения тревоги свидетельствует о вероятном взлете в РФ истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

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Эту информацию подтвердил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Полковник отметил, что это может быть тренировочный полет, но пренебрегать опасностью никогда нельзя. Гражданам настоятельно советуют спуститься в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: Через час, примерно в 16.48 начались отбои.

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Темы: воздушная тревога
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