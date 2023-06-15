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Жителі Бєлгородщини поскаржились на військових РФ: смітять, пиячать, мародерствують

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 15:56
Жителі Бєлгородщини поскаржились на військових РФ: смітять, пиячать, мародерствують
Фото: Getty Images

Губернатору Бєлгородської області почали надходити скарги на поведінку розквартированих в області російських військових, кажуть, вламуються у будинки, пиячать та займаються мародерством.

Джерело: видання "Meduza"

Деталі: Мешканка прикордонного міста Шебекіно Наталія Чемерченко звернула увагу губернатора на потворний спосіб перебування військових РФ, зокрема, в селі Нова Таволжанка.

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"Нова Таволжанка, вул. Вовчанська. У багато будинків проникають військовослужбовці РФ (хоча режиму НС не запроваджено і вони не мають права заходити в приватні домоволодіння). Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття і бруду, загаджені туалети і будинки, крадуться особисті речі і майно. З нашого гаража був вкрадений квадроцикл, який тепер часто бачать в округах Нової Таволжанки. Крім цього люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", - написала вона.

За її словами, мешканці не хочуть, щоб їхні будинки стали "прихистком для неподобств наших захисників".

Голова адміністрації Шебекинського міського округу Володимир Жданов відповів, що звернення передано до ради безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 2 червня  Центр національного спротиву повідомляв, що на територію Бєлгородської області прибув загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

"Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах білгородської області. Задача підрозділу – вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні", - зазначали у ЦНС.

Теми: Росіявійна
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