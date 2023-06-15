Жителі Бєлгородщини поскаржились на військових РФ: смітять, пиячать, мародерствують

Губернатору Бєлгородської області почали надходити скарги на поведінку розквартированих в області російських військових, кажуть, вламуються у будинки, пиячать та займаються мародерством.

Джерело: видання "Meduza"

Деталі: Мешканка прикордонного міста Шебекіно Наталія Чемерченко звернула увагу губернатора на потворний спосіб перебування військових РФ, зокрема, в селі Нова Таволжанка.

"Нова Таволжанка, вул. Вовчанська. У багато будинків проникають військовослужбовці РФ (хоча режиму НС не запроваджено і вони не мають права заходити в приватні домоволодіння). Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття і бруду, загаджені туалети і будинки, крадуться особисті речі і майно. З нашого гаража був вкрадений квадроцикл, який тепер часто бачать в округах Нової Таволжанки. Крім цього люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", - написала вона.

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За її словами, мешканці не хочуть, щоб їхні будинки стали "прихистком для неподобств наших захисників".

Голова адміністрації Шебекинського міського округу Володимир Жданов відповів, що звернення передано до ради безпеки.

Що було раніше: 2 червня Центр національного спротиву повідомляв, що на територію Бєлгородської області прибув загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

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"Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах білгородської області. Задача підрозділу – вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні", - зазначали у ЦНС.