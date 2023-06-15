Жители Белгородщины пожаловались на военных РФ: мусорят, пьянствуют, мародерствуют

Губернатору Белгородской области начали поступать жалобы на поведение расквартированных в области российских военных, говорят, вламываются в дома, пьянствуют и занимаются мародерством.

Источник: издание "Meduza"

Детали: Жительница приграничного города Шебекино Наталья Чемерченко обратила внимание губернатора на уродливый способ пребывания военных РФ, в частности, в селе Новая Таволжанка.

"Новая Таволжанка, ул. Волчанская. Во многие дома проникают военнослужащие РФ (хотя режим ЧС не введен и они не имеют права заходить в частные домовладения). Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки. Кроме этого люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом", - написала она.

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По ее словам, жители не хотят, чтобы их дома стали "прибежищем для безобразий наших защитников".

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов ответил, что обращение передано в совет безопасности.

Что предшествовало: 2 июня Центр национального сопротивления сообщал, что на территорию Белгородской области прибыл отряд 322 центра российских ССО "Сенеж".

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"Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Задача подразделения - вести продиверсионную деятельность на российском пограничье", - отмечали в ЦНС.