Захисники просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський
Четвер, 15 червня 2023, 16:12
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, українські воїни просуваються вперед на Вугледарському напрямку.
Джерело: бригадний генерал Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває".
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- Тарнавський раніше повідомив, що ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.
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