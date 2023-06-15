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Захисники просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський

Альона Мазуренко Четвер, 15 червня 2023, 16:12
Захисники просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський
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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, українські воїни просуваються вперед на Вугледарському напрямку.

Джерело: бригадний генерал Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває".

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Нагадаємо: 

  • Тарнавський раніше повідомив, що ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.

Теми: війнаДонецька область
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