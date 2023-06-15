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Защитники продвигаются под Угледаром – генерал Тарнавский

Алена МазуренкоЧетверг, 15 июня 2023, 16:12
Защитники продвигаются под Угледаром – генерал Тарнавский
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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, украинские воины продвигаются вперед на Угледарском направлении.

Источник: бригадный генерал Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается".

Напомним:

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  • Тарнавский ранее сообщил, что враг продолжает безуспешно штурмовать таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.

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Темы: войнаДонецкая область
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