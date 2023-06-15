Защитники продвигаются под Угледаром – генерал Тарнавский
Четверг, 15 июня 2023, 16:12
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, украинские воины продвигаются вперед на Угледарском направлении.
Источник: бригадный генерал Тарнавский в Telegram
Прямая речь: "Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается".
Напомним:
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- Тарнавский ранее сообщил, что враг продолжает безуспешно штурмовать таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.
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