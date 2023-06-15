Резніков: Є гарні новини про "пташину коаліцію" на "Рамштайні"

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, де у четвер відбулося засідання.

"Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану "пташину коаліцію" чи "коаліцію винищувачів"... Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів", – сказав міністр.

Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

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"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – додав міністр.

"Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родина РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО", – підкреслив Резніков.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявила, що українські льотчики можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.

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Напередодні цю інформацію підтвердив генсек НАТО.

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