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Резников: Есть хорошие новости о "птичьей коалиции" на "Рамштайне"

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 16:28

Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, где в четверг состоялось заседание.

"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"... Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – сказал министр.

Он подчеркнул, что учения начнут сначала на истребителях F-16, этот тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Впоследствии, по его словам, присоединятся другие страны.

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"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – добавил министр.

"Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет "птичья коалиция". Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства уже этим летом.

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Накануне эту информацию подтвердил генсек НАТО.

Читайте подробнее: НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.

Темы: РезниковРамштайнавиа
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