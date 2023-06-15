Росія вивезла ще 150 дітей з окупованої Луганщини – ЦНС

8 червня Росія незаконно вивезла з окупованої Луганської області ще щонайменше 150 дітей.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки Росії.

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З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини".

Деталі: Спротив також повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях проводять "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей. Водночас діти, які нібито не проходять так званий медогляд, відправляються в РФ "на лікування".

Дослівно: "На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько 1.5 млрд рублів. Процес очолює Міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

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Фактично якісні медогляди не відбуваються. Левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території РФ для проведення "медоглядів". Такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей".