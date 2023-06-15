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Россия вывезла еще 150 детей из оккупированной Луганщины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 16:58
Россия вывезла еще 150 детей из оккупированной Луганщины – ЦНС
Иллюстративное фото с Depositphotos

8 июня Россия незаконно вывезла из оккупированной Луганской области еще по меньшей мере 150 детей.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены на оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики России. 

С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины". 

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Детали: Сопротивление также сообщает, что на временно оккупированных территориях проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. В то же время дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр, отправляются в РФ "на лечение". 

Дословно: "На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило около 1.5 млрд рублей. Процесс возглавляет министерство здравоохранения РФ при кураторстве уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Фактически качественных медосмотров не происходит. Львиная часть средств разворовывается на нескольких уровнях. В частности оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров". Такие мероприятия являются профанацией и прикрытием для похищения детей".

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Темы: детиРосcиявоенные преступления
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