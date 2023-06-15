Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вывезла еще 150 детей из оккупированной Луганщины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 16:58
Россия вывезла еще 150 детей из оккупированной Луганщины – ЦНС
Иллюстративное фото с Depositphotos

8 июня Россия незаконно вывезла из оккупированной Луганской области еще по меньшей мере 150 детей.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены на оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики России. 

Реклама:

С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины". 

Детали: Сопротивление также сообщает, что на временно оккупированных территориях проводят "углубленные профилактические медицинские осмотры" детей. В то же время дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр, отправляются в РФ "на лечение". 

Дословно: "На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило около 1.5 млрд рублей. Процесс возглавляет министерство здравоохранения РФ при кураторстве уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

ВИДЕО ДНЯ

Фактически качественных медосмотров не происходит. Львиная часть средств разворовывается на нескольких уровнях. В частности оккупационными администрациями и группами медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров". Такие мероприятия являются профанацией и прикрытием для похищения детей".

Темы: детиРосcиявоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
дети
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: