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Данія й Нідерланди вже замовили додаткові 14 танків Leopard 2 для України – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 17:30

Україна отримає ще чотирнадцять бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів після того, як їхню закупівлю профінансували Данія й Нідерланди.

Про це газеті Handelsblatt cтало відомо із джерел у НАТО, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел, контракти на постачання Україні додаткових Leopard 2 вже підписані з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, причому обидві країни віддали "тризначну суму". Також долучився уряд ФРН, який має схвалити експорт військової техніки.

Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України в січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.

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Про плани надати Україні додаткові бойові танки міністри Данії та Нідерландів оголосили ще у квітні.

Усього Україна, за відкритими даними, отримала понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.

Раніше, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив надати більше танків німецького виробництва.

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Теми: ДаніяНідерланди
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