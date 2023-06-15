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Дания и Нидерланды уже заказали дополнительные 14 танков Leopard 2 для Украины – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 17:30

Украина получит еще четырнадцать боевых танков Leopard 2 от своих западных партнеров после того, как их закупку профинансировали Дания и Нидерланды.

Об этом газете Handelsblatt стало известно из источников в НАТО, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, контракты на поставку Украине дополнительных Leopard 2 уже подписаны с немецким оружейным концерном Rheinmetall, причем обе страны отдали "трехзначную сумму". Также присоединилось правительство ФРГ, которое должно одобрить экспорт военной техники.

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Первые боевые танки Leopard 2 должны поступить в Вооруженные Силы Украины в январе 2024 года, а в целом контракт должен быть выполнен до конца 2024 года.

О планах предоставить Украине дополнительные боевые танки министры Дании и Нидерландов объявили еще в апреле.

Всего Украина, по открытым данным, получила более 50 танков Leopard 2 различной модификации.

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Ранее, учитывая первые потери в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил предоставить больше танков немецкого производства.

Темы: ДанияНидерланды
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