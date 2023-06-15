Генштаб вирахував, куди націлені ракетні атаки РФ

Останнім часом ракетні атаки ворога націлені на об’єкти логістики, промисловості, нафто- і газопостачання.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, передає Military Media Center

Деталі: За його словами, протягом двох тижнів червня противник під час атак застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних дронів.

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При цьому підрозділи протиповітряної оборони знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БПЛА.

Пряма мова: "Зважаючи на тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцніші, у тому числі за рахунок сучасного озброєння та військової техніки, яка надається партнерами".