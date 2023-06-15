Генштаб вычислил, куда нацелены ракетные атаки РФ

В последнее время ракетные атаки врага нацелены на объекты логистики, промышленности, нефте- и газоснабжения.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Military Media Center

Детали: По его словам, в течение двух недель июня противник во время атак применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных дронов.

При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных БПЛА.

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Прямая речь: "Несмотря на длительные ракетные удары, наши силы ПВО становятся только крепче, в том числе за счет современного вооружения и военной техники, предоставляемой партнерами".