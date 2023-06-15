Керуванню БПЛА навчать ще 10 тисяч операторів – Федоров

Міністерство цифрової трансформації запустило черговий етап навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисячі операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів".

Деталі: За його словами, 26 шкіл приступили до навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

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Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й "технологічна війна". "Сьогодні роль БПЛА безцінна", - підкреслив він.

Міністр вважає необхідним сьогодні знімати всі блоки для виробництва БПЛА та масштабувати його, а також навчати керуванню дронами максимально ефективно.