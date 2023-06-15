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Керуванню БПЛА навчать ще 10 тисяч операторів – Федоров

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 18:01
Керуванню БПЛА навчать ще 10 тисяч операторів – Федоров
Фото: Getty Images

Міністерство цифрової трансформації запустило черговий етап навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисячі операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів".

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Деталі: За його словами, 26 шкіл приступили до навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й "технологічна війна". "Сьогодні роль БПЛА безцінна", - підкреслив він.

Міністр вважає необхідним сьогодні знімати всі блоки для виробництва БПЛА та масштабувати його, а також навчати керуванню дронами максимально ефективно.

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Теми: безпілотникивійнаУкраїна
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