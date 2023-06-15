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Управлению БПЛА обучат еще 10 тысяч операторов - Федоров

Станислав ПогориловЧетверг, 15 июня 2023, 18:01
Управлению БПЛА обучат еще 10 тысяч операторов - Федоров
Фото: Getty Images

Министерство цифровой трансформации запустило очередной этап обучения еще 10 тысяч операторов БПЛА.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Сегодня мы запустили новый этап обучения 10 тысяч операторов БПЛА. Мы закончили первый этап, обучили уже 10 тысяч операторов. Предоставили грант военным, чтобы они пришли в школу и научились управлять различными видами дронов".

Детали: По его словам, 26 школ приступили к обучению, программа которого включает, помимо прочего, управление летательными аппаратами разведывательного типа и бомберами.

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Федоров отметил важность обучения как можно большего количества профессиональных операторов, поскольку это и "технологическая война". "Сегодня роль БПЛА бесценна", - подчеркнул он.

Министр считает необходимым сегодня снимать все блоки для производства БПЛА и масштабировать его, а также обучать управлению дронами максимально эффективно.

Темы: беспилотникивойнаУкраина
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