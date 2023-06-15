Остін про втрати України: Росіяни показують підбиту техніку по тисячу разів

Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати.

Про це Остін сказав на пресконференції у четвер за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою", – сказав він.

Остін підкреслив, що важливою є здатність союзників продовжувати поставки.

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"Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили", – додав Остін.

Раніше, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив надати більше танків німецького виробництва.

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