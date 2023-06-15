Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Остін про втрати України: Росіяни показують підбиту техніку по тисячу разів

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 18:36

Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати.

Про це Остін сказав на пресконференції у четвер за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою", – сказав він.

Реклама:

Остін підкреслив, що важливою є здатність союзників продовжувати поставки.

"Пошкодження (техніки) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили",  – додав Остін.

Раніше, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив надати більше танків німецького виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте докладніше: НАТО готує гроші та снаряди: на чому зосередився Альянс під час контрнаступу України.

Теми: війназброяУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
війна
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Дівчачі розмови. Пам'яті Вікторії Амеліної
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: