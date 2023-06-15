Остин о потерях Украины: Россияне показывают подбитую технику по тысяче раз

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя в рамках начавшегося контрнаступления, но, по его словам, у ВСУ есть достаточно оснащения, чтобы продолжить воевать.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции в четверг по итогам заседания в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Это война. Мы знаем, что будут повреждения (техники) на поле боя с двух сторон. Что важно: у украинцев есть возможность восстанавливать поврежденную технику, где это возможно, ремонтировать, и возвращать на поле боя", – сказал он.

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Остин подчеркнул, что важной является способность союзников продолжать поставки.

"Повреждения (техники) на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств по тысяче раз с десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы", – добавил Остин.

Ранее, ввиду первых потерь в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил предоставить больше танков немецкого производства.

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