Сили спецоперацій і HIMARS відмінусували під Бахмутом російський "Зоопарк" і станцію РЕБ
Четвер, 15 червня 2023, 18:46
В районі міста Бахмут оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій у взаємодії з HIMARS знищили два комплекса противника.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Зазначається, що воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2".
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Дані про місцезнаходження комплексів спецпризначенці оперативно передали побратимам із ракетно-артилерійського підрозділу.
Дослівно: "В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника. Вижити вдалося небагатьом, але не надовго…
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