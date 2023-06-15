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Сили спецоперацій і HIMARS відмінусували під Бахмутом російський "Зоопарк" і станцію РЕБ

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 18:46
Сили спецоперацій і HIMARS відмінусували під Бахмутом російський Зоопарк і станцію РЕБ
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В районі міста Бахмут оператори одного з підрозділів Сил спецоперацій у взаємодії з HIMARS знищили два комплекса противника.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що воїни ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "ЗООПАРК-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2".

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Дані про місцезнаходження комплексів спецпризначенці оперативно передали побратимам із ракетно-артилерійського підрозділу.

Дослівно: "В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника. Вижити вдалося небагатьом, але не надовго…

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Працюємо далі".

Теми: ССОHIMARSБахмут
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