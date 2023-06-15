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Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский "Зоопарк" и станцию РЭБ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 18:46
Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский Зоопарк и станцию РЭБ
скриншот

В районе города Бахмут операторы одного из подразделений Сил спецопераций во взаимодействии с HIMARS уничтожили два комплекса противника.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "ЗООПАРК-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".

Данные о местонахождении комплексов спецназовцы оперативно передали собратьям из ракетно-артиллерийского подразделения.

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Дословно: "В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника. Выжить удалось немногим, но не надолго...

Работаем дальше".

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Темы: ССОHIMARSБахмут
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