Силы спецопераций и HIMARS отминусовали под Бахмутом российский "Зоопарк" и станцию РЭБ
Четверг, 15 июня 2023, 18:46
В районе города Бахмут операторы одного из подразделений Сил спецопераций во взаимодействии с HIMARS уничтожили два комплекса противника.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "ЗООПАРК-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".
Данные о местонахождении комплексов спецназовцы оперативно передали собратьям из ракетно-артиллерийского подразделения.
Реклама:
Дословно: "В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника. Выжить удалось немногим, но не надолго...
Работаем дальше".
ВИДЕО ДНЯ