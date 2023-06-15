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Топ-генерал США: Зараз союзники навчають 6000 українських військових

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 19:58

На цей час навчання у різних країнах Заходу проходять понад 6 тисяч українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі після 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Зусиллями багатьох країн з усього світу понад 6000 українців прямо зараз проходять підготовку у сорока різних місцях, за 65 курсами, у 33 країнах світу на трьох континентах", – заявив він.

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США з початку повномасштабної війни забезпечили підготовку для понад 11 тисяч українців.

"Ми зараз проводимо підготовку трьох батальйонів – танкового батальйону та територіальної національної гвардії (дослівний переклад, ймовірно, йдеться про підрозділи тероборони і/або Нацгвардії. – ЄП)", – зазначив Міллі.

Він додав, що на етапі підготовки до літнього контрнаступу України союзники допомогли підготувати майже 60 тисяч українських військових, багато з яких вже у зоні бойових дій. 

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Глава Пентагону на цьому брифінгу визнав, що Україна теж зазнає втрат у техніці в рамках контрнаступу, але у ЗСУ є достатньо техніки, щоб продовжувати воювати.

Теми: Збройні силидопомога УкраїніСШАЄвропа
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