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Топ-генерал США: Сейчас союзники обучают 6000 украинских военных

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 19:58

В настоящее время обучение в разных странах Запада проходят более 6 тысяч украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли после 13-й встречи в формате "Рамштайн".

"Усилиями многих стран со всего мира более 6 тысяч украинцев прямо сейчас проходят подготовку в сорока разных местах, по 65 курсам, в 33 странах мира на трех континентах", – заявил он.

США с начала полномасштабной войны обеспечили подготовку для более чем 11 тысяч украинцев.

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"Мы сейчас проводим подготовку трех батальонов – танкового батальона и территориальной национальной гвардии (дословный перевод, вероятно, речь идет о подразделениях теробороны и/или Нацгвардии. – ЕП)", – отметил Милли.

Он добавил, что на этапе подготовки к летнему контрнаступлению Украины союзники помогли подготовить почти 60 тысяч украинских военных, многие из которых уже в зоне боевых действий.

Глава Пентагона на этом брифинге признал, что Украина тоже несет потери в технике в рамках контрнаступления, но у ВСУ есть достаточно техники, чтобы продолжать воевать.

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Темы: Вооруженные силыпомощь УкраинеСШАЕвропа
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