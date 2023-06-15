Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Топ-генерал США: Сейчас союзники обучают 6000 украинских военных

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 19:58

В настоящее время обучение в разных странах Запада проходят более 6 тысяч украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли после 13-й встречи в формате "Рамштайн".

"Усилиями многих стран со всего мира более 6 тысяч украинцев прямо сейчас проходят подготовку в сорока разных местах, по 65 курсам, в 33 странах мира на трех континентах", – заявил он.

Реклама:

США с начала полномасштабной войны обеспечили подготовку для более чем 11 тысяч украинцев.

"Мы сейчас проводим подготовку трех батальонов – танкового батальона и территориальной национальной гвардии (дословный перевод, вероятно, речь идет о подразделениях теробороны и/или Нацгвардии. – ЕП)", – отметил Милли.

Он добавил, что на этапе подготовки к летнему контрнаступлению Украины союзники помогли подготовить почти 60 тысяч украинских военных, многие из которых уже в зоне боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Пентагона на этом брифинге признал, что Украина тоже несет потери в технике в рамках контрнаступления, но у ВСУ есть достаточно техники, чтобы продолжать воевать.

Темы: Вооруженные силыпомощь УкраинеСШАЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: