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Голова Пентагону про гарантії безпеки для України: Наша позиція з часів "Будапешта" не змінилася

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 20:03
Голова Пентагону про гарантії безпеки для України: Наша позиція з часів Будапешта не змінилася
Ллойд Остін, фото Getty Images

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що позиція США щодо підтримки розширення Північноатлантичного альянсу не змінилась, а його члени продовжують обговорювати шляхи подальшої підтримки України.

Таке Остін сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі у четвер, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова Міноборони США підкреслив, що Вашингтон "продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО", додавши, що "кожна країна має різний шлях до вступу" в Альянс.

"Знову-таки, додам, що наша позиція не змінилася з часів "Будапешта" (йдеться про Будапештський меморандум 1994 року, який передбачав "безпекові запевнення" для України з боку РФ, США та Британії – ред.)", – зазначив він.

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"І в подальшому, вважаю, ви побачите, як союзники й партнери спільно працюють, аби надати Україні те, що їй потрібно для успіху, а також подальші (безпекові – ред.) запевнення", – додав очільник Пентагону.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному Альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

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Теми: СШАдопомога Україні
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