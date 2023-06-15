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Глава Пентагона о гарантиях безопасности для Украины: Наша позиция со времен "Будапешта" не изменилась

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 20:03
Глава Пентагона о гарантиях безопасности для Украины: Наша позиция со времен Будапешта не изменилась
Ллойд Остин, фото Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что позиция США по поддержке расширения Североатлантического альянса не изменилась, а его члены продолжают обсуждать пути дальнейшей поддержки Украины.

Остин сказал это по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в четверг, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава Минобороны США подчеркнул, что Вашингтон "продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО", добавив, что "у каждой страны – свой путь к вступлению" в Альянс.

"Опять же, добавлю, что наша позиция не изменилась со времен "Будапешта" (речь идет о Будапештском меморандуме 1994 года, который предусматривал "заверения в безопасности" для Украины со стороны РФ, США и Британии – ред.)", – отметил он.

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"И в дальнейшем, считаю, вы увидите, как союзники и партнеры совместно работают, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для успеха, а также дальнейшие заверения (относительно безопасности – ред.)", – добавил глава Пентагона.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом Альянсе, вместо этого критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.

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Темы: СШАпомощь Украине
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