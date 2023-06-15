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Африканські лідери спробують "побудувати довіру" між РФ і Україною – Reuters

Євген КізіловЧетвер, 15 червня 2023, 20:36
Африканські лідери спробують побудувати довіру між РФ і Україною – Reuters
президент пар Сиріл Рамафоса, фото Getty Images

Кілька африканських лідерів, які планують візит до України і Росії, хочуть запропонувати низку заходів, які дозволять сторонам "побудувати довіру" і почати відновлення миру.

Джерело: проект рамкового документа, в якому міститься мета візиту і який опинився в розпорядженні Reuters

Деталі: За даними інформагенції, йдеться про президентів Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також про лідерів Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністра Єгипту.

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Топ-посадовці збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Мета африканців - виступити миротворцями між сторонами війни, яку Росія розв'язала проти України, і домовитися про збільшення поставок зерна і добрив із цих двох країн.

У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

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Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордеру МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

Дослівно в документі: "Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру".

Більше деталей: Також у документі сказано, що за цим може послідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в червні Україну і Росію планує відвідати делегація африканських президентів. Вони хочуть наростити експорт збіжжя з України і домовитись про експорт добрив з Росії. Для цього вони спробують "ініціювати мирний процес".

Теми: АфрикаУкраїнаРосіявійна
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