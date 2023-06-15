Африканские лидеры попытаются "построить доверие" между РФ и Украиной – Reuters

Несколько африканских лидеров, которые планируют визит в Украину и Россию, хотят предложить ряд мер, которые позволят сторонам "построить доверие" и начать восстановление мира.

Источник: проект рамочного документа, в котором содержится цель визита и который оказался в распоряжении Reuters

Детали: По данным информагентства, речь идет о президентах Южной Африки и Сенегала, которые возглавляют делегацию, а также о лидерах Замбии, Коморских островов и премьер-министре Египта.

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Топ-чиновники собираются в пятницу посетить Киев, а в субботу - Санкт-Петербург. Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Цель африканцев - выступить миротворцами между сторонами войны, которую Россия развязала против Украины, и договориться об увеличении поставок зерна и удобрений из этих двух стран.

В рамочном документе перечислен ряд мер, которые могут быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

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Эти меры, пишет Reuters, могут включать отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Список также включает "безусловное соглашение по зерну и удобрениям", в котором очень заинтересована Африка.

Дословно в документе: "Вышеупомянутые меры должны создать среду, которая будет благоприятной для прекращения огня и которая позволит сторонам построить доверие и рассмотреть возможность создания стратегий восстановления мира".

Больше деталей: Также в документе сказано, что за этим может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в июне Украину и Россию планирует посетить делегация африканских президентов. Они хотят нарастить экспорт зерна из Украины и договориться об экспорте удобрений из России. Для этого они попытаются "инициировать мирный процесс".