Росія програє війну, якщо контрнаступ України буде успішним – Зеленський

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, ілюстративне фото ОП

Російська Федерація веде відчайдушну боротьбу перед обличчям контрнаступу України, бо якщо Кремль програє цю битву, то зрештою програє війну.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "NBC News"

Пряма мова: "Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти цю кампанію Україні – я б сказав, фактично означає програти війну".

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Деталі: Даючи інтерв'ю у Києві в четвер, Зеленський сказав, що новини з фронту "загалом позитивні, але вони дуже складні".

"NBC News" зазначає, що записувало інтерв'ю з президентом через кілька днів після початку довгоочікуваного контрнаступу, спрямованого на витіснення сил РФ із окупованої території України.

Контрнаступ може виявитися вирішальним не лише для сподівань Зеленського повернути захоплені землі, але й для збереження підтримки союзників, яка може бути ослаблена через складнощі на полі бою та внутрішню політику, зазначає видання.