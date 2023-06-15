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Россия проиграет войну, если контрнаступление Украины будет успешным – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 21:01
Россия проиграет войну, если контрнаступление Украины будет успешным – Зеленский
Владимир Зеленский во время общения с журналистами, иллюстративное фото ОП

Российская Федерация ведет отчаянную борьбу перед лицом контрнаступления Украины, потому что если Кремль проиграет эту битву, то в итоге проиграет войну.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью "NBC News"

Прямая речь: "Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине – я бы сказал, фактически означает проиграть войну".

Детали: Давая интервью в Киеве в четверг, Зеленский сказал, что новости с фронта "в целом положительные, но они очень сложные".

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"NBC News" отмечает, что записывало интервью с президентом через несколько дней после начала долгожданного контрнаступления, направленного на вытеснение сил РФ с оккупированной территории Украины.

Контрнаступление может оказаться решающим не только для надежд Зеленского вернуть захваченные земли, но и для сохранения поддержки союзников, которая может быть ослаблена из-за сложностей на поле боя и внутренней политики, отмечает издание.

Темы: ЗеленскийконтрнаступлениевойнаРосcия
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